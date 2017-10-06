Президент Болгарії виступає за скасування антиросійських санкцій
Про це він заявив в інтерв'ю болгарському телеканалу BTV. За його словами, він готовий виступити за зняття санкцій.
"Ми підтримаємо будь-які дії щодо скасування санкцій, але має бути зрозуміло, що президент самостійно не може ініціювати подібні дії", - заявив він.
Також Радєв повідомив, що незабаром у нього відбудеться розмова з Володимиром Путіним, в ході якої він запросить президента РФ приїхати з візитом.
"Є багато питань, які потрібно обговорити", - додав Радєв.
Нагадаємо, у листопаді минулого року новообраний президент Болгарії Румен Радєв пообіцяв разом із болгарським урядом працювати над скасуванням санкцій проти Росії.
Довідка: Радєв - безпартійний генерал, колишній командувач ВПС, підтриманий соціалістами, ще в "генеральські" часи виступав за тісну військову співпрацю із Москвою. У його передвиборчій програмі тема відновлення відносин з Росією була однією з основних (разом з боротьбою проти злочинності і закриттям кордонів для мігрантів з Близького Сходу).
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