Президент Болгарії виступає за скасування антиросійських санкцій

Також Радєв повідомив, що незабаром у нього відбудеться розмова з Володимиром Путіним

Президент Болгарії Румен Радєв вважає, що санкції проти Росії не несуть користі і тому їх потрібно скасувати.

Про це він заявив в інтерв'ю болгарському телеканалу BTV. За його словами, він готовий виступити за зняття санкцій.

"Ми підтримаємо будь-які дії щодо скасування санкцій, але має бути зрозуміло, що президент самостійно не може ініціювати подібні дії", - заявив він.

Також Радєв повідомив, що незабаром у нього відбудеться розмова з Володимиром Путіним, в ході якої він запросить президента РФ приїхати з візитом.

"Є багато питань, які потрібно обговорити", - додав Радєв.

Нагадаємо, у листопаді минулого року новообраний президент Болгарії Румен Радєв пообіцяв разом із болгарським урядом працювати над скасуванням санкцій проти Росії.

Довідка: Радєв - безпартійний генерал, колишній командувач ВПС, підтриманий соціалістами, ще в "генеральські" часи виступав за тісну військову співпрацю із Москвою. У його передвиборчій програмі тема відновлення відносин з Росією була однією з основних (разом з боротьбою проти злочинності і закриттям кордонів для мігрантів з Близького Сходу).