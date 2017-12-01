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Президент Мексики не має наміру платити за будівництво стіни на кордоні з США

При цьому Пенья Ньєто заявив, що Мексика розраховує мати добрі стосунки з адміністрацією США
Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто заявив, що влада країни не буде платити за будівництво стіни на американо-мексиканському кордоні, яку має намір побудувати обраний президент США Дональд Трамп.
Президент Мексики не має наміру платити за будівництво стіни на кордоні з США Енріке Пена Ньєто. Фото: AFP

Мексика буде вкладати кошти в більш безпечну межу, додав Пенья Ньєто.

Про це повідомляє Reuters.

Він зазначив, що уряд США поділяє відповідальність за мігрантів, і також повинен вживати заходів, щоб зупинити потік на південь незаконної зброї і незаконних коштів, за допомогою яких фінансується організована злочинність в Мексиці.

При цьому Пенья Ньєто заявив, що Мексика розраховує мати добрі стосунки з адміністрацією США після вступу Дональда Трампа на пост президента.

"У нас є розбіжності США, наприклад, стіна, за яку ми не будемо платити, але ми збираємося мати хороші відносини", - сказав Ньєто, виступаючи на щорічній зустрічі з послами та консулами Мексики.

Нагадаємо, раніше iPress.ua повідомляв, що обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, обіцяє почати будівництво стіни на кордоні з Мексикою, не чекаючи завершення відповідних переговорів з ними. При цьому він висловив переконання, що Мексика в тій чи іншій формі відшкодує витрати. За його словами, існують різні способи цього домогтися.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.

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