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Президент Молдови Додон ініціював референдум щодо розширення своїх повноважень

Попередня дата референдуму - 24 вересня поточного року
Президент Молдови Ігор Додон ініціював консультативний референдум щодо розширення повноважень глави держави через конфлікт з проєвропейською більшістю в парламенті
Президент Молдови Додон ініціював референдум щодо розширення своїх повноважень Ігор Додон Фото: ЕРА

Відповідний указ Додон підписав на прес-конференції, присвяченій ста дням президентського терміну,  повідомляє Рoint.

"Всі важливі проблеми будуть вирішуватися народом через референдум, нам потрібні зміни", - зазначив він під час підписання документа.

Зокрема, Додон уточнив, що ініціює консультативний референдум з 4 головних питань: чи згодні люди з законом, який звалив на плечі населення виплату вкраденого мільярда; чи згодні наділити президента правом розпуску парламенту; знизити число депутатів; ввести в школах предмет "Історія Молдови".

"Попередня дата референдуму - 24 вересня", - підкреслив він

Як повідомлялося, раніше Додон попросив главу Російської Федерації Володимира Путіна продовжити терміни міграційної амністії для працюючих у Росії молдавських громадян і подумати про можливості ввести для них подвійне громадянство.

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