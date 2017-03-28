Президент Молдови Додон ініціював референдум щодо розширення своїх повноважень
Відповідний указ Додон підписав на прес-конференції, присвяченій ста дням президентського терміну, повідомляє Рoint.
"Всі важливі проблеми будуть вирішуватися народом через референдум, нам потрібні зміни", - зазначив він під час підписання документа.
Зокрема, Додон уточнив, що ініціює консультативний референдум з 4 головних питань: чи згодні люди з законом, який звалив на плечі населення виплату вкраденого мільярда; чи згодні наділити президента правом розпуску парламенту; знизити число депутатів; ввести в школах предмет "Історія Молдови".
"Попередня дата референдуму - 24 вересня", - підкреслив він
Як повідомлялося, раніше Додон попросив главу Російської Федерації Володимира Путіна продовжити терміни міграційної амністії для працюючих у Росії молдавських громадян і подумати про можливості ввести для них подвійне громадянство.
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