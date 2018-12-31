Президент Польщі не розуміє підтримки "Північного потоку-2" країнами ЄС

За його словами, "Північний потік-2" призведе до домінування російського "Газпрому" на європейському ринку

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що йому важко зрозуміти підтримку деякими європейськими країнами будівництва газопроводу "Північний потік-2" і зауважив, що санкційну політику ЄС варто переглянути для збільшення тиску на ЄС.

"Є санкції, і вони повинні бути збережені. Їх також треба проаналізувати, тому що їх можна підготувати ще краще, щоб чинили ще більший тиск, щоб Росії було ще складніше", - заявив він в ефірі TVP Info.

"Той факт, що в Європейському Союзі не сказали рішучого "стоп" "Газпрому", що "Газпром" просувається в Європейському Союзі, і багато країн Європейського Союзу, їх лідери, спокійно з цим погоджуються - це те, що мені важко прийняти. Ми постійно обговорюємо цю проблему", - зазначив він.

У протистоянні "Газпрому" США "будуть нашим найбільшим союзником", додав він.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Нагадаємо, глава "Газпрому" Олексій Міллер переконаний в тому, що постачання газу по "Північному потоку-2" почнеться за планом - з 1 січня 2020 року.