Президент Польщі не розуміє підтримки "Північного потоку-2" країнами ЄС
"Є санкції, і вони повинні бути збережені. Їх також треба проаналізувати, тому що їх можна підготувати ще краще, щоб чинили ще більший тиск, щоб Росії було ще складніше", - заявив він в ефірі TVP Info.
"Той факт, що в Європейському Союзі не сказали рішучого "стоп" "Газпрому", що "Газпром" просувається в Європейському Союзі, і багато країн Європейського Союзу, їх лідери, спокійно з цим погоджуються - це те, що мені важко прийняти. Ми постійно обговорюємо цю проблему", - зазначив він.
У протистоянні "Газпрому" США "будуть нашим найбільшим союзником", додав він.
З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.
Супротивники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.
Нагадаємо, глава "Газпрому" Олексій Міллер переконаний в тому, що постачання газу по "Північному потоку-2" почнеться за планом - з 1 січня 2020 року.
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