Президент з дружиною передали 500 тис. гривень на стипендії вчителям англійської мови

Президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною передали сертифікат на 556 тис. гривень для виплат стипендій вчителям - учасникам проекту "Вчителі англійської мови - агенти змін", які проводять навчальні тренінги в рамках кампанії "Україна Speaking".

"Сьогодні англійська мова - це як повітря. Без англійської мови просто не уявляєш собі повноцінного життя, доступу до зовсім нового пласту знань, інструменту для саморозвитку. Власне кажучи, це дуже потужний інструмент для нашого руху до Європи", - сказав Порошенко.

Про це повідомляється на сайті президента.

Він також висловив переконання, що незважаючи на завершення 2016 року - Року англійської мови - ініціатива навчання англійської мови по всій Україні буде продовжена. Він також підкреслив, що підтримка цього проекту благодійним "Фондом Петра Порошенка" - це лише перший крок у цьому напрямку.

"Сьогодні ми маємо перші результати цього проекту, коли за минулий рік Україна піднялася у світовому рейтингу володіння англійською мовою. За даними ВВС, ми увійшли до сімки країн, жителі яких найактивніше вивчають цю мову", - зазначила вона.

Народний депутат, один з ініціаторів громадської ініціативи GoGlobal Мустафа Найєм, повідомив, що програма охопила сім регіонів, у ній взяли участь 65 вчителів, які тренували інших своїх колег. Нагадаємо, в травні минулого року Україна провела масовий урок англійської мови, намагаючись побити рекорд Гіннеса.

Нагадаємо, дружина президента, голова Благодійного Фонду Порошенка Марина Порошенко отримала відзнаку Всеукраїнської премії "Жінка ІІІ тисячоліття" у категорії "Знакова постать".