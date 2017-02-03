Президент з дружиною передали 500 тис. гривень на стипендії вчителям англійської мови
"Сьогодні англійська мова - це як повітря. Без англійської мови просто не уявляєш собі повноцінного життя, доступу до зовсім нового пласту знань, інструменту для саморозвитку. Власне кажучи, це дуже потужний інструмент для нашого руху до Європи", - сказав Порошенко.
Про це повідомляється на сайті президента.
Він також висловив переконання, що незважаючи на завершення 2016 року - Року англійської мови - ініціатива навчання англійської мови по всій Україні буде продовжена. Він також підкреслив, що підтримка цього проекту благодійним "Фондом Петра Порошенка" - це лише перший крок у цьому напрямку.
"Сьогодні ми маємо перші результати цього проекту, коли за минулий рік Україна піднялася у світовому рейтингу володіння англійською мовою. За даними ВВС, ми увійшли до сімки країн, жителі яких найактивніше вивчають цю мову", - зазначила вона.
Народний депутат, один з ініціаторів громадської ініціативи GoGlobal Мустафа Найєм, повідомив, що програма охопила сім регіонів, у ній взяли участь 65 вчителів, які тренували інших своїх колег. Нагадаємо, в травні минулого року Україна провела масовий урок англійської мови, намагаючись побити рекорд Гіннеса.
Нагадаємо, дружина президента, голова Благодійного Фонду Порошенка Марина Порошенко отримала відзнаку Всеукраїнської премії "Жінка ІІІ тисячоліття" у категорії "Знакова постать".
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