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Президент з дружиною передали 500 тис. гривень на стипендії вчителям англійської мови

Ініціатива навчання англійської мови по всій Україні буде продовжена
Президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною передали сертифікат на 556 тис. гривень для виплат стипендій вчителям - учасникам проекту "Вчителі англійської мови - агенти змін", які проводять навчальні тренінги в рамках кампанії "Україна Speaking".
Президент з дружиною передали 500 тис. гривень на стипендії вчителям англійської мови Фото: president.gov.ua

"Сьогодні англійська мова - це як повітря. Без англійської мови просто не уявляєш собі повноцінного життя, доступу до зовсім нового пласту знань, інструменту для саморозвитку. Власне кажучи, це дуже потужний інструмент для нашого руху до Європи", - сказав Порошенко.

Про це повідомляється на сайті президента.

Він також висловив переконання, що незважаючи на завершення 2016 року - Року англійської мови - ініціатива навчання англійської мови по всій Україні буде продовжена. Він також підкреслив, що підтримка цього проекту благодійним "Фондом Петра Порошенка" - це лише перший крок у цьому напрямку.

"Сьогодні ми маємо перші результати цього проекту, коли за минулий рік Україна піднялася у світовому рейтингу володіння англійською мовою. За даними ВВС, ми увійшли до сімки країн, жителі яких найактивніше вивчають цю мову", - зазначила вона.

Народний депутат, один з ініціаторів громадської ініціативи GoGlobal Мустафа Найєм, повідомив, що програма охопила сім регіонів, у ній взяли участь 65 вчителів, які тренували інших своїх колег. Нагадаємо, в травні минулого року Україна провела масовий урок англійської мови, намагаючись побити рекорд Гіннеса.

Нагадаємо, дружина президента, голова Благодійного Фонду Порошенка Марина Порошенко отримала відзнаку Всеукраїнської премії "Жінка ІІІ тисячоліття" у категорії "Знакова постать".

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02 03 2017 20:37
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