Проект виконав свою місію, заявили в "1+1 медіа"
"Проект мав стати голосом країни на міжнародну спільноту. По суті, у 2014 році це була єдина можливість для нас бути почутими. Але зараз держава взяла на себе цю функцію, і ми вважаємо, що нашу місію завершено.
Враховуючи економічну ситуацію в країні, підтримувати проект, який має виключно соціальний характер, а держава, в той же час, демонструє нульову зацікавленість в його існуванні, для нас неможливо", - наводяться в повідомленні на сайті групи слова гендиректора "1+1 медіа" Олександра Ткаченка.
Група виконає всі свої зобов’язання перед співробітниками UT у повному обсязі відповідно до чинних політик компанії та норм КЗпП.
Нагадаємо, український інформаційний телеканал міжнародного мовлення Ukraine Today був заснований 24 серпня 2014 року. Телеканал мовить у форматі Euronews - без провідних кореспондентів і програм. Ukraine Today був доступний через супутник Hot Bird і в інтернеті, але 1 квітня 2016 року телеканал припинив ефірне телемовлення, зосередившись на своєму сайті в інтернеті.
В кінці минулого року Мінінформполітики запустило так звану "Мультимедійну платформу іномовлення".
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