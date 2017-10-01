Прокуратура обшукує будівлю міськради Харкова

Головний фігурант розслідування не є співробітником міськради

Обшуки в Харківській міськраді проводять співробітники прокуратури і управління захисту економіки Головного управління поліції в Харківській області.

Цей факт кореспондентові "Укрінформу" підтвердила прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик.

"Триває розслідування за статтею "Отримання неправомірної вигоди". Але головний фігурант не є співробітником міськради. Проводиться декілька обшуків одночасно", - відзначила Дубовик.

За її словами, подробиці будуть відомі пізніше.

Як каже, у свою чергу, директор департаменту з питань інформації і зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, силовики працюють в юридичному департаменті: "Такі дії, на жаль, стають традиційними і дають привід для дискредитації міськради".

Нагадаємо, у вересні у Харкові працівники ГПУ провели обшуки у приміщеннях, які належать меру Геннадію Кернесу та матері депутата Добкіна.

Сам мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що земельна справа, за якою у четвер проводяться обшуки, вигідна міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.