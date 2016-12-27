Прокуратура оскаржила рішення суду щодо очільника ЦВК Охендовського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила обрання судом запобіжного заходу голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському у вигляді особистого зобов'язання.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала, щоб суд призначив Охендовському запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,3 млн гривень і відсторонив від посади. Про це повідомляє видання "Лівий берег" з посиланням на "Українські новини".

Першу вимогу Солом'янський районний суд Києва 21 грудня задовольнив частково, у другій відмовив.

Нагадаємо, НАБУ висунуло підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському. Йому інкримінують хабарництво на суму в понад 160 тисяч доларів.

Варто відзначити, що спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить для голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського запобіжний захід у вигляді застави з арештом майна.

Сума застави, яку призначать Охендовському, складе 1,2 млн грн.

Адвокат підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського Андрій Смирнов заявляє, що в матеріалах справи є експертиза, яка виправдовує його клієнта.

Шевченківський райсуд Києва обрав голові ЦВК Михайлу Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Однак, Охендовський каже, що ніколи не брав хабарів за час роботи у ЦВК.