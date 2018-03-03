Прокуратура розслідує можливе перевищення повноважень поліцейськими під час подій біля Верховної Ради

Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого перевищення службових повноважень поліцейськими під час ранкових подій біля Верховної ради України.

За повідомленням прес-служби, прокуратура міста Києва опрацювала інформацію у ЗМІ щодо можливих неправомірних дій поліцейських під час сьогоднішніх подій поряд з будинком Верховної Ради України на вулиці Грушевського.

"З метою повної, всебічної та об'єктивної перевірки інформації прокуратурою столиці зареєстровано кримінальне провадження з визначенням попередньої правової кваліфікації за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Досудове розслідування доручено слідчим СВ ГУСБУ у місті Києві та Київській області. Процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва", – повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, зранку 3 березня Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що поліція проводить слідчі дії в наметовому містечку біля будівлі Верховної Ради України.

Внаслідок сьогоднішніх подій під Верховною Радою в Києві до управлінь поліції доставили 111 осіб. Згодом майже всіх затриманих відпустили. До лікарняних закладів звернулися 13 осіб, які перебували в наметовому містечку, та сім працівників поліції.

У подіях під Радою постраждали щонайменше троє українських журналістів.