Прокуратура розслідує можливе перевищення повноважень поліцейськими під час подій біля Верховної Ради
За повідомленням прес-служби, прокуратура міста Києва опрацювала інформацію у ЗМІ щодо можливих неправомірних дій поліцейських під час сьогоднішніх подій поряд з будинком Верховної Ради України на вулиці Грушевського.
"З метою повної, всебічної та об'єктивної перевірки інформації прокуратурою столиці зареєстровано кримінальне провадження з визначенням попередньої правової кваліфікації за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Досудове розслідування доручено слідчим СВ ГУСБУ у місті Києві та Київській області. Процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва", – повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, зранку 3 березня Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що поліція проводить слідчі дії в наметовому містечку біля будівлі Верховної Ради України.
Внаслідок сьогоднішніх подій під Верховною Радою в Києві до управлінь поліції доставили 111 осіб. Згодом майже всіх затриманих відпустили. До лікарняних закладів звернулися 13 осіб, які перебували в наметовому містечку, та сім працівників поліції.
У подіях під Радою постраждали щонайменше троє українських журналістів.
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