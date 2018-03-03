Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Прокуратура розслідує можливе перевищення повноважень поліцейськими під час подій біля Верховної Ради

Рішення ухвалили після опрацювання інформації щодо можливих неправомірних дій поліції
Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого перевищення службових повноважень поліцейськими під час ранкових подій біля Верховної ради України.
Прокуратура розслідує можливе перевищення повноважень поліцейськими під час подій біля Верховної Ради Фото: reuters.com

За повідомленням прес-служби, прокуратура міста Києва опрацювала інформацію у ЗМІ щодо можливих неправомірних дій поліцейських під час сьогоднішніх подій поряд з будинком Верховної Ради України на вулиці Грушевського.

"З метою повної, всебічної та об'єктивної перевірки інформації прокуратурою столиці зареєстровано кримінальне провадження з визначенням попередньої правової кваліфікації за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Досудове розслідування доручено слідчим СВ ГУСБУ у місті Києві та Київській області. Процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва", – повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, зранку 3 березня Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що поліція проводить слідчі дії в наметовому містечку біля будівлі Верховної Ради України.

Внаслідок сьогоднішніх подій під Верховною Радою в Києві до управлінь поліції доставили 111 осіб. Згодом майже всіх затриманих відпустили. До лікарняних закладів звернулися 13 осіб, які перебували в наметовому містечку, та сім працівників поліції.

У подіях під Радою постраждали щонайменше троє українських журналістів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 03 2018 20:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.