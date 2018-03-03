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Майже всіх затриманих біля Верховної Ради відпустили, – поліція

Внаслідок зіткнень затримали 111 людей, розпочато одне кримінальне провадження, на чотирьох осіб склали адміністративні протоколи
Внаслідок сьогоднішніх подій під Верховною Радою в Києві до управлінь поліції доставили 111 осіб. Згодом майже всіх затриманих відпустили.
Майже всіх затриманих біля Верховної Ради відпустили, – поліція Фото: reuters.com

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко.

"Загалом доставили 111 осіб. Розпочато кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України і на чотирьох осіб складено адміністративні протоколи. На цей час в управліннях поліції перебуває вісім осіб, усіх інших опитали і відпустили", – зазначив Крищенко.

Як розповіли в поліції, загалом під час обшуку вилучили два предмети, схожі на гранати Ф1 (імовірно, страйкбольні), 9 – РГД5, схожих на бойові (буде призначена експертиза), запали, димові міни та шашки, ножі, пляшки із запалювальною сумішшю, споряджені піротехнічними виробами для розриву, кийки, телескопічні дубинки, металеві палиці, пристосовані для нанесення тілесних ушкоджень.

За словами керівника столичних поліцейських, до лікарняних закладів звернулися 13 осіб, які перебували в наметовому містечку, та сім працівників поліції.

"Інформації про те, що хтось отримав тяжкі ушкодження, на цей час у поліції немає. Усім надано медичну допомогу", – сказав Андрій Крищенко.

Він також наголосив, що відбудеться ретельна перевірка інформації про перешкоджання роботі журналістів.

"Ми проведемо службову перевірку, матеріали якої будуть направлені у прокуратуру. Моя позиція як керівника поліції Києва: журналісти однозначно мають право і повинні займатися своєю професійною діяльністю. І ніхто, в тому числі поліцейські, не повинні їм перешкоджати. Водночас ця діяльність не має шкодити проведенню поліцейських операцій або слідчих дій", – підсумував Крищенко.

Нагадаємо, зранку 3 березня Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що поліція проводить слідчі дії в наметовому містечку біля будівлі Верховної Ради України.

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03 03 2018 19:20
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