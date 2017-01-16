Прокуратура закрила справу проти Каська
Слідчий відділ Печерського управління поліції Києва не зміг знайти достатньо доказів, щоб виграти справу в суді, а вже встановлені порушення виявилися занадто дрібними для притягнення Каська до кримінальної відповідальності, повідомляють на сайті прокуратури Києва.
Рішення про закриття кримінального провадження перевіряє прокуратура Києва.
Нагадаємо, що 28 березня екс-генпрокурор Шокін домігся арешту квартири свого екс-заступника Віталія Каська на бульварі Дружби народів, 14-16, у Києві.
За версією слідства, у 2003 році Касько отримав службову однокімнатну квартиру у Печерському районі, яку пізніше приватизувала його мати. У 2010 році Касько знову звернувся до генпрокурора про надання йому службової квартири. Він повідомив, що проживає з дідусем, матір'ю і сестрою. Родині Касько виділили трикімнатну квартиру в тому-таки Печерському районі. Йдеться про квартиру на бульварі Дружби народів, 14-16, площею 155 кв м. У грудні 2010 року Касько звільнився з прокуратури і працював адвокатом. За два місяці до звільнення трикімнатну квартиру, виділену сім'ї Касько, виключили з переліку службових. У березня 2014 року Касько її приватизував.
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