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Протести у Франції: Убивство 22-річного водія поліцією призвело до масових заворушень, - ВІДЕО

Місцеві жителі закидали поліцейських "коктейлями Молотова"
Масові заворушення почалися у французькому Нанті після того, як співробітники поліції застрелили чоловіка, який відмовився надавати документи і спробував утекти від поліції.
Протести у Франції: Убивство 22-річного водія поліцією призвело до масових заворушень, - ВІДЕО Фото: AP

За інформацією газети Ouest-France, напередодні ввечері патрульні попросили у водія пред'явити чек за оплату паркування та документи. Однак чоловік не відреагував на прохання поліцейських, після чого спробував утекти. Правоохоронці відкрили вогонь без попередження, в результаті чого водій отримав поранення, а через кілька годин помер.

Видання Le Parisien повідомляє, що вбитим виявився 22-річний Мамаду Д. Він отримав поранення шиї, куля зачепила сонну артерію. Раніше, як зазначає газета, вбитий притягувався за крадіжку і торгівлю наркотиками.

Після смерті чоловіка в одному з районів міста група місцевих жителів побудувала барикади і почала закидувати поліцейських "коктейлями Молотова". У результаті заворушень загорілися три автомобілі і невеликий торговий центр. Окрім того, в районі події були чутні кілька вибухів. Поліцейські у відповідь на дії жителів застосували сльозогінний газ.

Інформації про кількість постраждалих на цей момент немає.

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04 07 2018 11:45
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