Прикордонники виявили 29 вагонів з лісом на кордоні з Придністров'ям

29 вагонів з лісом затримали прикордонники в ході спільної операції з представниками Нацполіції, прокуратури, СБУ та Роздільнянського лісництва на кордоні з Придністров'ям.

"Днями у міжнародному пункті пропуску "Кучурган - залізнична станція" на виїзд з України прибули 29 залізничних вагонів з вантажем дерева. У результаті вжитих заходів було встановлено, що в документах була вказана неправдива інформація, зокрема було зазначено, що "дерево паливне", але насправді частина дерева була заборонена до вивезення", - повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.

При цьому він зазначив, що загальна кількість вантажних вагонів сформованого залізничного складу повинна була бути 56, проте лише 29 з них прибули на пункт пропуску "Кучурган - залізничний". Решта, за словами спікера Держприкордонслужби, перебувала на різних станціях Одеської області.

"Відправником вантажу, який прямував до Румунії, є фірми, зареєстровані в Києві та Київській області", - зазначив Олег Слободян і додав, що правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини виявленого правопорушення.

Нагадаємо, у жовтні співробітники Служби безпеки України перекрили масштабний канал експорту деревини через Херсонський річковий порт.

5 вересня в Одеському порту виявили 41 контейнер з необробленою деревиною, яку намагалися незаконно вивезти за кордон.