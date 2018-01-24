Прилуки на Чернігівщині вже п'ятий день без води через аварію на колекторі
Про це інформує прес-служба міської ради.
До Прилук, де 19 січня сталася аварія на каналізаційному колекторі, приїхали спеціалісти житомирської компанії, які працюватимуть за допомогою потужної гідродинамічної машини.
Для того, щоб вони знайшли прорив і поставили заглушки у системі водовідведення, необхідно зупинити потік стічних вод. На черговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення перекрити водопостачання ще на добу.
За цей час буде осушено каналізації та встановлено заглушки для подальшої роботи. Коли буде підготовлено обвідну лінію труб, увімкнуть водопостачання.
Зараз у Прилуках через аварію воду подають погодинно. Також комісією вирішено зупинити навчальний процес до 29 січня. У дитячих садках при необхідності організовано чергові групи.
19 січня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосила в Черкасах режим надзвичайного стану через аварію на двох високовольтних повітряних лініях.
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