В Україні вперше дозволили видобувати уран приватній компанії
Це перший випадок в історії України, коли дозвіл на розробку уранових родовищ отримує приватна компанія, - йдеться в наказах Держгеонадр №92-95 від 28 лютого, пише Liga.net.
Держгеонадр надала Атомним енергетичним системам України (АЕСУ) спеціальні дозволи на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою уранових руд Сурської площі, Новогурівської ділянки (обидві - Дніпропетровська область), Сафонівської ділянки і Михайлівської площі (обидві - Миколаївська область).
Всі ліцензії видані терміном на п'ять років. Держгеонадр видала спеціальні дозволи АЕСУ на підставі рішення судів, випливає з оприлюднених наказів. Аукціони з видачі спецдозволів не проводилися.
ТОВ Атомні енергетичні системи України було засновано в селі Миколаївка Миколаївської області в серпні 2015 року.
Першими засновниками АЕСУ, за даними видання Наші Гроші, були Данило Бєляєв, Віталій Якименко, Роман Дружбін, Олександр Настенко.
У 2016 році компанія змінила засновників. Новим власником стала офшорна компанія Ю-Тек Енерджі (США, штат Далавер). Кінцевий бенефіціар компанії в реєстрі не вказаний.
Перші засновники АЕСУ, за даними ЗМІ, причетні до створення ряду маловідомих підприємств ТОВ Укргаздоб і ТОВ Нафтогазенергопром.
Ці компанії в березні 2016 року отримали в користування газові родовища через аукціон з фіктивною конкуренцією, що проводиться Держгеонадр.
Роман Дружбін - колишній бізнес-партнер по ТОВ Центральна нафтогазотранспортна компанія Олександра Павлюченка.
Павлюченко є помічником нардепа з Народного фронту Ігоря Котвицького, який в свою чергу є давнім бізнес-соратником міністра МВС Арсена Авакова.
Нагадаємо, Україна протягом двох-трьох років може суттєво знизити залежність від поставок російського ядерного палива, частка якого на українських АЕС на даний час знаходиться на рівні 90%.
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