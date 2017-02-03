В Україні вперше дозволили видобувати уран приватній компанії

Всі ліцензії видані терміном на п'ять років

Державна служба геології та надр видала новоствореному ТОВ "Атомні енергетичні системи України" (село Миколаївка) ліцензії на геологічне вивчення та розробку чотирьох родовищ уранових руд в Україні.

Це перший випадок в історії України, коли дозвіл на розробку уранових родовищ отримує приватна компанія, - йдеться в наказах Держгеонадр №92-95 від 28 лютого, пише Liga.net.

Держгеонадр надала Атомним енергетичним системам України (АЕСУ) спеціальні дозволи на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою уранових руд Сурської площі, Новогурівської ділянки (обидві - Дніпропетровська область), Сафонівської ділянки і Михайлівської площі (обидві - Миколаївська область).

Всі ліцензії видані терміном на п'ять років. Держгеонадр видала спеціальні дозволи АЕСУ на підставі рішення судів, випливає з оприлюднених наказів. Аукціони з видачі спецдозволів не проводилися.

ТОВ Атомні енергетичні системи України було засновано в селі Миколаївка Миколаївської області в серпні 2015 року.

Першими засновниками АЕСУ, за даними видання Наші Гроші, були Данило Бєляєв, Віталій Якименко, Роман Дружбін, Олександр Настенко.

У 2016 році компанія змінила засновників. Новим власником стала офшорна компанія Ю-Тек Енерджі (США, штат Далавер). Кінцевий бенефіціар компанії в реєстрі не вказаний.

Перші засновники АЕСУ, за даними ЗМІ, причетні до створення ряду маловідомих підприємств ТОВ Укргаздоб і ТОВ Нафтогазенергопром.

Ці компанії в березні 2016 року отримали в користування газові родовища через аукціон з фіктивною конкуренцією, що проводиться Держгеонадр.

Роман Дружбін - колишній бізнес-партнер по ТОВ Центральна нафтогазотранспортна компанія Олександра Павлюченка.

Павлюченко є помічником нардепа з Народного фронту Ігоря Котвицького, який в свою чергу є давнім бізнес-соратником міністра МВС Арсена Авакова.

Нагадаємо, Україна протягом двох-трьох років може суттєво знизити залежність від поставок російського ядерного палива, частка якого на українських АЕС на даний час знаходиться на рівні 90%.