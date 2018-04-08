Путін підписав новий закон про надра в анексованому Криму

Право користування ділянками надр, які розташовані у Чорному та Азовському морях, буде надаватися за рішенням уряду Росії

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, яким запроваджується новий порядок реєстрації ліцензій на користування надрами в окупованому Криму.

Документ опубліковано 3 серпня на офіційному порталі правової інформації, пише "Крим. Реалії".

Відповідно до закону, право користування ділянками надр, які розташовані у Чорному та Азовському морях, буде надаватися за рішенням уряду Росії, прийнятому за результатами аукціону на право користування ділянками надр.

Закон передбачає, що з 1 жовтня 2015 року ліцензії на надра Чорного і Азовського морів, видані державними та іншими офіційними органами України до анексії Криму, визнаються недійсними.

У грудні 2017 року російський уряд схвалив законопроект про проведення аукціонів по ділянках надр у Криму.

10 квітня Держдума РФ ухвалила у першому читанні урядовий законопроект на користування надрами в окупованому Криму.

У 2016 році Україна ініціювала спір з РФ про порушення Конвенції ООН з морського права: Київ готовий довести в арбітражі, що Росія порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами у своїх морських акваторіях і на континентальному шельфі в прилеглих до Криму морських зонах, в т.ч. права на природні ресурси континентального шельфу.

У лютому 2018 року Україна подала до Міжнародного трибуналу ООН з морського права меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права.

Як заявляла заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, щорічно Україна втрачає близько 2 мільярдів кубів недобутого на шельфі газу. Крім того держава зазнає збитків в результаті втрати свердловин, з яких планувалося почати видобуток газу і від інших проектів на шельфі.

"Росія позбавила нас можливості користуватися нашими природними ресурсами і фактично вкрала наше майно", - заявила Зеркаль та зазначила, що Україна залишила за собою право підрахунку нанесеного Росією збитку в результаті окупації Криму.