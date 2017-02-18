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Путін підписав указ про визнання паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР"

Раніше Росія не визнавала паспорти самопроголошених республік
Президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.
Путін підписав указ про визнання паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР" Володимир Путін. Фото: Михайло Климентьєв / прес-служба Кремля / ТАСС

Про відповідне рішення повідомляється на сайті Кремля.

Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".

Раніше в Кремлі заявляли, що паспорти самопроголошених республік Росія не визнає.

Нагадаємо, що в 2016 році терористична організація "ДНР" почала видавати "паспорти республіки".
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