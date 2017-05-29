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Путін у Парижі спробував "присвоїти" Анну Ярославну

Путін знову намагається викривити історію
Президент Росії Володимир Путін заявив, що французько-російські відносини почалися з одруження Анни Ярославни, середньої дочки Ярослава Мудрого, із Генріхом I у 1051 році.
Путін у Парижі спробував "присвоїти" Анну Ярославну Володимир Путін. Фото: kommersant.ru

Про це він заявив під час спільного брифінгу із президентом Франції Еммануелем Макроном.  

"З поїздки царя Петра (Першого – ред.) у Францію не почалася історія російсько-французьких відносин. Вона має набагато глибші корені. Освічена французька публіка знає про руську Анну – королеву Франції", - сказав він, пише "Інтерфакс".

"Молодша донька нашого улюбленого князя Ярослава Мудрого була дружиною Генріха І і зробила суттєвий внесок в розвиток Франції, будучи однією із засновниць двух європейських династій – Бурбонів і Валуа, одна з яких досі править в Іспанії", - додав Путін.

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон закликає якомога швидше провести переговори у "нормандському форматі".

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29 05 2017 21:55
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