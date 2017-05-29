Путін у Парижі спробував "присвоїти" Анну Ярославну
Про це він заявив під час спільного брифінгу із президентом Франції Еммануелем Макроном.
"З поїздки царя Петра (Першого – ред.) у Францію не почалася історія російсько-французьких відносин. Вона має набагато глибші корені. Освічена французька публіка знає про руську Анну – королеву Франції", - сказав він, пише "Інтерфакс".
"Молодша донька нашого улюбленого князя Ярослава Мудрого була дружиною Генріха І і зробила суттєвий внесок в розвиток Франції, будучи однією із засновниць двух європейських династій – Бурбонів і Валуа, одна з яких досі править в Іспанії", - додав Путін.
Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон закликає якомога швидше провести переговори у "нормандському форматі".
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