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Рабинович зганьбився у прямому ефірі: думав, що Олександр Олесь щойно помер, - ВІДЕО

Поет помер ще у 1944 році
Депутат Верховної Ради Вадим Рабинович під час ефіру на телебаченні поцікавився, хто за останні 10 років запрошував померлого 1944 року поета Олександра Олеся в Україну.
Рабинович зганьбився у прямому ефірі: думав, що Олександр Олесь щойно помер, - ВІДЕО Вадим Рабинович. Фото: focus.ua

Рабинович вирішив прокоментувати рішення перепоховати Олександра Олеся в Україні.

"Я вважаю, що людьми цими, які живуть за кордоном, потрібно займатися сьогодні. Сьогодні колосальна діаспора - посилають її, з нею не розмовляють. Тільки-но людина помирає - давайте перевеземо 250 тисяч похованих за кордоном українців. Ну що за безумство. Хто його запросив в Україну за останні 10 років? Хто з ним хоч раз розмовляв? Ніхто. Зате зараз давайте перепоховаємо", - заявив Рабинович в ефірі "112 Україна".

Нагадаємо, що відомий український письменник помер 1944 року і донедавна був похований на Ольшанському кладовищі в Празі.

Нещодавно в Чехії були примусово ексгумовані останки Олександра Олеся.

Президент України Петро Порошенко вчора доручив МЗС терміново з'ясувати, чи можливо перепоховати Олександра Олеся в Україні, оскільки на його місці вирішили поховати іншу людину - Володимира Михайлишина, який останні роки платив ренту за могилу українського поета.

Олександра Олеся перепоховають в Україні.

Окрім того, в Україні при Міністерстві культури буде створена спеціальна міжвідомча комісія, яка займатиметься питаннями перепоховань видатних українців.

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04 01 2017 15:00
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