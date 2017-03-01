У Чехії примусово ексгумували останки Олександра Олеся: Порошенко доручив МЗС втрутитись у ситуацію
В могилі письменника збираються поховати іншу людину. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих повинні платити ренту за місце на кладовищі, розміром в 20 тисяч чеських крон на 10 років (приблизно 20 тисяч гривень, - ред.), повідомляє ZN.UA.
За словами представників місцевої української громади, до недавнього часу ренту за могилу Олеся платив, за власною ініціативою, громадянин Чехії і виходець з України Володимир Михайлишин. Проте нещодавно Михайлишин помер, і тепер його син хоче поховати батька в могилі Олександра Олеся.
За словами представників діаспори, перепоховання заплановано на 12:00. 3 січня 2017 року, плани подальшого поховання останків Олеся і його дружини невідомі.
У свою чергу, міністр інформації Юрій Стець зазначив у коментарі ZN.UA, що відповідні державні установи вже поінформовані про проблему і намагаються вирішити її.
Згодом, Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново з'ясувати, чи можливо перепоховати Олександра Олеся в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.
"Президент доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з похованням відомого українського письменника Олександра Олеся в Чехії, а також зв'язатися з його родичами в Канаді для з'ясування можливості перепоховання його в Україні", - йдеться в повідомленні.
Глава Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook висловив думку, що Олександр Олесь повинен бути перепохований в Україні, а найкраще місце для цього - алея почесних поховань на Лук'янівському кладовищі.
Нагадаємо, що Олександр Олесь (Кандиба) помер в 1944 році.
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