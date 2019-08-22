CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки України прорекламувала свій телеграм-канал зображенням червоноармійця з радянського агітплакату "Ти записався добровольцем?".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ прорекламувала свій телеграм-канал червоноармійцем із радянської агітки
Форму перефарбували в синій колір, а зірку на будьонівці обрізали
Зображення з'явилося у Facebook Служби у четвер, 22 серпня.
При цьому форму солдата перефарбували в синій колір, а червону зірку на будьонівці обрізали.
Плакат художника Дмитра Моора закликав записуватися добровольцем у Червону армію і був намальований за зразком американського агітаційного плаката Першої світової війни з Дядечком Семом "I want you for U.S. army".
Зараз його часто використовують для фотожаб і мемів.
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