СБУ прорекламувала свій телеграм-канал червоноармійцем із радянської агітки

Служба безпеки України прорекламувала свій телеграм-канал зображенням червоноармійця з радянського агітплакату "Ти записався добровольцем?".

Зображення з'явилося у Facebook Служби у четвер, 22 серпня.

При цьому форму солдата перефарбували в синій колір, а червону зірку на будьонівці обрізали.

Плакат художника Дмитра Моора закликав записуватися добровольцем у Червону армію і був намальований за зразком американського агітаційного плаката Першої світової війни з Дядечком Семом "I want you for U.S. army".

Зараз його часто використовують для фотожаб і мемів.