Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Окремі депутати від "Слуги народу" не змогли відповісти на питання, що таке САП, - ВІДЕО

Журналісти запитали чотирьох депутатів, що таке САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура), троє з них відповісти не змогли
Низка новообраних депутатів від президентської партії "Слуга народу" не змогли відповісти, що таке САП, не всі також знають, як розшифровується абревіатура АРМА.
Окремі депутати від "Слуги народу" не змогли відповісти на питання, що таке САП, - ВІДЕО Фото: скріншот з відео

Сергій Гривко пояснив свою необізнаність тим, що він "ще вчиться". Денис Герман знав, що ДБР - Державне бюро розслідувань, проте не знає, що таке САП і АРМА. Хто такий Назар Холодницький (очільник САП), він також не знає, повідомляє "Bihus.Info".

Депутатка Ольга Коваль чула про САП, але не стала казати, що це, бо боялась помилитися. Андрій Клочко сказав, що знає, що таке АРМА, але відповідати відмовився.

Аліна Загоруйко знає, чим відрізняється САП від ДБР, так хто очолює НАБУ та САП, однак абревіатуру АРМА вона не розшифрувала.

Сергій Костюк, який працюватиме в аграрному комітеті Ради, не зміг сказати, скільки квадратних метрів в гектарі (10 тисяч).

"А от не буду відповідати на запитання. Я можу відмовлятися відповідати на запитання, я відмовляюсь. Просто розумію, що за одним питання друге, а потім третє, четверте, п'яте, і виходить уже на такі запитання, які прям зовсім не буду знати", - сказав він.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу", яка налічує 254 депутати, створила коаліцію в Раді сама із себе.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 09 2019 17:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.