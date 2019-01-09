Окремі депутати від "Слуги народу" не змогли відповісти на питання, що таке САП, - ВІДЕО
Сергій Гривко пояснив свою необізнаність тим, що він "ще вчиться". Денис Герман знав, що ДБР - Державне бюро розслідувань, проте не знає, що таке САП і АРМА. Хто такий Назар Холодницький (очільник САП), він також не знає, повідомляє "Bihus.Info".
Депутатка Ольга Коваль чула про САП, але не стала казати, що це, бо боялась помилитися. Андрій Клочко сказав, що знає, що таке АРМА, але відповідати відмовився.
Аліна Загоруйко знає, чим відрізняється САП від ДБР, так хто очолює НАБУ та САП, однак абревіатуру АРМА вона не розшифрувала.
Сергій Костюк, який працюватиме в аграрному комітеті Ради, не зміг сказати, скільки квадратних метрів в гектарі (10 тисяч).
"А от не буду відповідати на запитання. Я можу відмовлятися відповідати на запитання, я відмовляюсь. Просто розумію, що за одним питання друге, а потім третє, четверте, п'яте, і виходить уже на такі запитання, які прям зовсім не буду знати", - сказав він.
Нагадаємо, фракція "Слуга народу", яка налічує 254 депутати, створила коаліцію в Раді сама із себе.
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