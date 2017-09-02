Рада прийняла закон, що підвищить престижність служби в органах місцевого самоврядування
Зазначається, що нову редакцію документа готували за участі експертів, які представляли Польщу та Євросоюз.
"Проект закону розроблений з метою встановлення нових правових і організаційних основ служби в органах місцевого самоврядування як професійної, політично неупередженої діяльності на благо держави і суспільства, а також для забезпечення реалізації громадянами України права рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування", - йдеться в пояснювальній записці до документа, інформує "112 Україна"
Законопроект передбачає створення правових передумов для підвищення престижності служби в органах місцевого самоврядування; врегулювання статусу службовця органу місцевого самоврядування; рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування виключно на основі заслуг; прозорого прийняття на службу в органи місцевого самоврядування; стимулювання кар'єрного зростання; деполітизації.
Також документ передбачає нову модель оплати праці, впровадження ефективного механізму запобігання корупції, підвищення рівня соціального та матеріального захисту службовців, мінімізує суб'єктивізм керівника.
Очікувалося, що даний законопроект буде прийнятий разом із законом №2490 "Про державну службу". Проте з тих пір пройшло щонайменше півтори роки. За основу проект закону про службу в органах місцевого самоврядування було прийнято у квітні 2015 року.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав закон №1509-VІІІ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів".
Верховна Рада 8 вересня цього року прийняла закон щодо зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів, яким внесла зміни до Бюджетного кодексу.
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