Рада призначила Марцеляка до конкурсної комісії з вибору членів НАЗК

Верховна Рада призначила до конкурсної комісії з відбору кандидата у члени Національного агентства з питань запобігання корупції Олега Марцеляка.

За відповідний законопроект №5418 у цілому спершу проголосували лише 210 депутатів, але після спроб повернутися, "за" проголосували 226 нардепів.

Марцеляка, який є головою Антикорупційного комітету Асоціації українських правників, обрали за квотою парламенту.

Відповідне подання робив комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявляв, що це – кандидат від влади. "Якщо хочемо реальної боротьби з корупцією, це має бути неупереджений орган", – заявив він.

У свою чергу, Ігор Луценко з "Батьківщини" заявив, що НАЗК замість агенції з боротьби з корупцією стала органом зі "сприяння корупції" і "з дискредитації неугодних політиків"

"Ми не будемо підтримувати", – сказав він.

Віктор Чумак закликав все ж підтримати постанову, сказавши, що діяльність НАЗК заблокована без третього члена, якого має обрати конкурсна комісія.

Призначення Марцеляка дозволить обрати останнього, п'ятого члена Національного агентства з питань запобігання корупції.

Зараз у НАЗК входять Наталія Корчак (голова), Руслан Рябошапка, Руслан Радецький і Олександр Скопич.