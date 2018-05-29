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Рада ЄС схвалила макрофінансову допомогу Україні

Кошти покриватимуть потреби України на 2,5 роки
Рада Євросоюзу підтримала угоду з Європейським парламентом щодо четвертого пакету макрофінансової допомоги для України у розмірі мільярду євро.
Рада ЄС схвалила макрофінансову допомогу Україні Фото: pixabay/cosmix

"Допомога у вигляді позик буде покривати потреби у фінансуванні України протягом двох з половиною років. Кредити будуть надавати підтримку програмі економічної стабілізації та структурних реформ, що доповнюють ресурси, надані МВФ та іншими донорами", - йдеться у повідомленні на сайті Ради.

ЄС виділив 1,6 млрд євро макрофінансової допомоги Києву в 2014 році і 1,8 мільярда євро в 2015 році, з яких Україна отримала 2,81 мільярди євро. Внесок у понад 600 млн євро був скасований у січні 2018 року через неповне дотримання встановлених умов.

"Подальші виплати будуть залежати від дотримання Україною демократичних механізмів та верховенства закону і дотримання прав людини", - зазначається у заяві.

Комісія буде відповідати за надання макроекономічної допомоги. Комісія та європейська служба зовнішньої дії буде стежити за виконанням цих умов.

За процедурою, остаточне рішення про надання України макрофінансової допомоги має затвердити Європарламент на пленарній сесії.

Як очікується, голосування може відбутись у червні.

У Комітеті закордонних справ Європарламенту 16 травня проголосували за надання макрофінансової допомоги Україні. Так, Євросоюз надасть Україні макрофінансову допомогу на загальну суму до 1 мільярда євро.
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29 05 2018 17:05
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