Раді пропонують визначити статус політв'язнів в Росії та заручників в ОРДЛО
Відповідний законопроект був зареєстрований у вівторок у Верховній Раді.
Законопроект №8205 був розроблений комітетом з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин під головуванням Григорія Немирі.
Також серед авторів законопроекту зазначаються перший віце-спікер Ірина Геращенко, нардеп від БПП Ірина Луценко, лідер фракції Народний фронт Максим Бурбак, лідер Радикальної партії Олег Ляшко, глава Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від БПП Рефат Чубаров.
Згідно з законопроектом передбачається надання правового статусу і соціальних гарантій особам, які незаконно позбавлені волі, заручникам, або засудженим на тимчасово окупованих територіях України та за її межами.
На сайті Верховної Ради поки немає пояснювальної записки щодо законопроекту, проте водночас один з авторів проекту закону, лідер фракції Народний фронт Максим Бурбак в коментарі "Українській правді" не зміг уточнити про що саме законопроект.
"Краще зверніться в наш комітет, тому що ми в останній день його реєстрували. Думаю завтра-завтра буде пояснювальна записка", - зазначив Бурбак.
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