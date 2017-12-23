Ракета Falcon 9 вивела на орбіту десять супутників – очевидці прийняли її за НЛО, – ФОТО, ВІДЕО

Раніше перший ступінь ракети вже неодноразово використовувався

Приватна американська компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, у суботу, 23 грудня, запустила ракету-носій Falcon 9 з десятьма супутниками зв'язку Iridium Next на борту.

"Iridium Next замінять найбільшу у світі комерційну супутникову мережу на навколоземній орбіті, що в підсумку стане одним з найбільших "технічних оновлень" в історії", – йдеться в заяві компанії SpaceX.

Окремо наголошується, що деякі із супутників призначені для відстеження кораблів та літаків у режимі реального часу.

Цей запуск став 18-м для SpaceX у 2017 році. До кінця грудня нових стартів не планується. На 2018 рік заплановано ще більше запусків, зокрема, надсекретний запуск на замовлення уряду США.

Чимало очевидців зняли запуск ракети на камери. Деякі не зрозуміли, що саме побачили: висловлювалися припущення, що це НЛО. Місцева пожежна служба оприлюднила повідомлення, пояснивши "загадкові вогні в небі" запуском з Ванденберга. Засновник SpaceX Ілон Маск виклав на своїй сторінці у Twitter один з роликів з коментарем "Ядерний інопланетний НЛО з Північної Кореї".



Фото: twitter.com/ALIAS_AMANDA



Фото: afp.com

Судячи з офіційного відеозапису пуску, на більшість відео потрапив момент відокремлення першого ступеня ракети і запуску двигунів другого ступеня, що стався наприкінці третьої хвилини польоту.

Як пише AP, політ можна було спостерігати не лише в Південній Каліфорнії, але й у сусідній Арізоні.

Нагадаємо, глава Space X Ілон Маск повідомив, що в січні 2018 року на мисі Канаверал відбудеться перший запуск ракети важкого класу Falcon Heavy.