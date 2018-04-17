Репер Кендрік Ламар отримав Пулітцерівську премію
До цього "Пулітцера" у сфері музики вручали тільки за класичні і джазові твори, відзначає Associated Press.
Пулітцерівську премію в головній номінації "Служіння суспільству" отримали журналісти Джоді Кантор і Меган Туей (The New York Times) і Ронан Ферроу (The New Yorker), - за розслідування про домагання голлівудського продюсера Харві Вайнштейна.
У номінації "Національний репортаж" були нагороджені журналісти The New York Times і The Washington Post, які писали про ймовірне російське втручання у вибори президента США і можливі зв'язки оточення Дональда Трампа з Росією.
Пулітцерівська премія є однією з найпрестижніших нагород США в галузі журналістики, літератури, музики і театру. Вручається щорічно з 1917 року, на даний момент - в 21 номінації.
Розмір Пулітцерівської премії з 2017 року становить 15 тисяч доларів (до цього - 10 тисяч доларів). Лауреат в номінації "За служіння суспільству" замість грошей отримує золоту медаль.
Нагадаємо, що Кендрік Ламар вже отримав премію Греммі в категорії найкращий реп альбом 2017 року.
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