Репер Кендрік Ламар отримав Пулітцерівську премію

Кендрік Ламар став лауреатом Пулітцерівської премії в галузі музики. Репер отримав премію за альбом "Damn", який вийшов в квітні 2017 року

До цього "Пулітцера" у сфері музики вручали тільки за класичні і джазові твори, відзначає Associated Press.

Пулітцерівську премію в головній номінації "Служіння суспільству" отримали журналісти Джоді Кантор і Меган Туей (The New York Times) і Ронан Ферроу (The New Yorker), - за розслідування про домагання голлівудського продюсера Харві Вайнштейна.

У номінації "Національний репортаж" були нагороджені журналісти The New York Times і The Washington Post, які писали про ймовірне російське втручання у вибори президента США і можливі зв'язки оточення Дональда Трампа з Росією.

Пулітцерівська премія є однією з найпрестижніших нагород США в галузі журналістики, літератури, музики і театру. Вручається щорічно з 1917 року, на даний момент - в 21 номінації.

Розмір Пулітцерівської премії з 2017 року становить 15 тисяч доларів (до цього - 10 тисяч доларів). Лауреат в номінації "За служіння суспільству" замість грошей отримує золоту медаль.

Нагадаємо, що Кендрік Ламар вже отримав премію Греммі в категорії найкращий реп альбом 2017 року.