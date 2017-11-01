Рейтинг Трампа після виборів рекордно знизився
Такі результати показало опитування, яке проводив центр вивчення громадської думки при Квінніпезському університеті, повідомляє The Independent.
Таким чином наразі дії мільярдера підтримують лише 37% американців, як було за часів проведення ним передвиборчої кампанії. Тим часом 51% опитаних взагалі незадоволені майбутнім президентом.
Зараз 45% громадян США вважають, що Трамп спрямує державу у вірному напрямку, у той час, як у листопаді 2016 року такої думки притримувалися 53% людей. Понад те, наразі всього 27% американців очікують, що політика Трампа допоможе їхньому власному фінансовому становищу (раніше - 40%), 47% опитаних думають, що він зарадить американській економіці.
Нагадаємо, що секретні документи представлені президенту США Бараку Обамі та обраному президенту Дональду Трампу містять твердження, що росіяни мають компрометуючу інформацію про особисте життя і фінансову діяльність Трампа.
Ці твердження були представлені на двох окремих сторінках огляду, що додавались до загального звіту про російське втручання у вибори в 2016 році. Частина з них засновується на записах, зібраних колишнім британським розвідником, якому в розвідувальному товаристві США висловили довірливе ставлення.
ФБР наразі розслідує достовірність і точність цих тверджень.
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