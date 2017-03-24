РНБО обговорить реформування СБУ, - Порошенко
Про це заявив президент Петро Порошенко в п'ятницю в центрі спецоперацій в Київській області на урочистостях на честь 25-ї річниці з дня створення СБУ, інформує "Інтерфакс-Україна"
"Незабаром Рада національної безпеки і оборони розгляне концепцію реформування Служби безпеки України з використанням досвіду кращих практик країн-членів НАТО", – сказав глава держави.
За словами президента, передбачається, що окремі функції СБУ, невластиві класичній спецслужбі, поступово передадуть іншим правоохоронним органам.
Зокрема, розслідування окремих службових злочинів і злочинів, скоєних злочинними організаціями, перейдуть до компетенції Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань і Національної поліції.
При цьому Порошенко зазначив, що СБУ залишиться головним контррозвідувальним відомством України.
Глава держави також заявив, що співпраця СБУ зі спеціальними службами країн-партнерів дійшла до рівня спільних операцій за межами України.
Порошенко зазначив, що робота СБУ отримує гідну оцінку від іноземних партнерів України.
За словами президента, вдалося прискорити перетворення СБУ на "ефективний бойовий організм".
"Результати роботи служби надихають співгромадян патріотів і викликають гнів противника", – сказав Порошенко.
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