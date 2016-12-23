Росія під'єднала Крим до своєї газотранспортної системи

Росія під'єднала окупований нею півострів Крим до своєї газотранспортної системи. Це дозволить розпочати постачання газу з материка найближчим часом.

"Хочу вас проінформувати, що [державне унітарне підприємство] "Чорноморнафтогаз" закінчив роботу з приєднання кримської газотранспортної системи до магістральних газопроводів Російської Федерації. У найближчі два-три дні ми оголосимо про те, що роботи завершено і почалася подача російського газу до Криму", - заявив президент Росії Володимир Путін під час підсумкової прес-конференції за 2016 рік.

За його словами, це дозволить у перспективі побудувати в Криму дві газові електростанції.

"На піку навантажень Крим споживає 1200-1300 МВт, 800 МВт із них раніше забезпечувалися з [материкової] України. Сьогодні власна генерація становить десь 1000-1100. Плюс ми додали пересувні електростанції, вийшли десь під 1300. А після того, як туди прийде газ, - а він прийде протягом найближчих двох-трьох днів, - після цього почнеться будівництво двох електростанцій у Криму. Обидві потужністю по 470 МВт. Це буде означати, що загальна генерація становитиме близько 2000 МВт", - сказав Путін.

Нагадаємо, "Нафтогаз" в умовах тимчасової втрати контролю над активами ДАТ "Чорноморнафтогаз" виділив його з балансу групи, починаючи з 1 січня 2014 року, що призвело до збитків в 2014 році на суму 13,8 млрд грн.