Росія під'єднала Крим до своєї газотранспортної системи
"Хочу вас проінформувати, що [державне унітарне підприємство] "Чорноморнафтогаз" закінчив роботу з приєднання кримської газотранспортної системи до магістральних газопроводів Російської Федерації. У найближчі два-три дні ми оголосимо про те, що роботи завершено і почалася подача російського газу до Криму", - заявив президент Росії Володимир Путін під час підсумкової прес-конференції за 2016 рік.
За його словами, це дозволить у перспективі побудувати в Криму дві газові електростанції.
"На піку навантажень Крим споживає 1200-1300 МВт, 800 МВт із них раніше забезпечувалися з [материкової] України. Сьогодні власна генерація становить десь 1000-1100. Плюс ми додали пересувні електростанції, вийшли десь під 1300. А після того, як туди прийде газ, - а він прийде протягом найближчих двох-трьох днів, - після цього почнеться будівництво двох електростанцій у Криму. Обидві потужністю по 470 МВт. Це буде означати, що загальна генерація становитиме близько 2000 МВт", - сказав Путін.
Нагадаємо, "Нафтогаз" в умовах тимчасової втрати контролю над активами ДАТ "Чорноморнафтогаз" виділив його з балансу групи, починаючи з 1 січня 2014 року, що призвело до збитків в 2014 році на суму 13,8 млрд грн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- ВІДЕО В турецькому парламенті відбулася масова бійка, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: