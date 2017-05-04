Росія виступила проти резолюції Радбезу ООН щодо хіматаки в Сирії

Засідання Ради Безпеки ООН 5 квітня щодо можливої хімічної атаки в Сирії завершилося безрезультатно.

Проти ухвалення резолюції щодо застосування хімічної зброї в Сирії виступила Росія. Водночас представники держав, які є членами Радбезу, звинуватили один одного в недієздатності, передає DW.

У зв'язку з цим США пригрозили Радбезу ООН діяти самостійно після газової атаки в Сирії.

"Якщо ООН послідовно не виконує свій обов'язок діяти колективно, настануть часи, коли державам доведеться діяти самим", - сказала постпред США Ніккі Гейлі.

Вона також вказала, що Дамаск, Москва і Тегеран "не зацікавлені у мирі". За словами Гейлі, якщо б Росія виконувала свої зобов'язання, у Сирії не залишилося б хімічної зброї, якою міг би скористатися режим Асада.

Міністерство оборони Росії пояснило те, що трапилося в Хан-Шейхуні в провінції Ідліб 4 квітня тим, що сирійська авіація завдала удару по складу хімічних боєприпасів, що належить бойовикам. Озброєна опозиція рішуче відкинула це твердження.

ООН оголосила про намір розслідувати причину загибелі людей в Хан-Шейхуні. Відповідну резолюцію мали ухвалити 5 квітня. У резолюції, яку підготували США, Франція і Великобританія, різко засуджувався напад на Хан-Шейхун і вимагалося проведення швидкого розслідування. Додаткових санкцій проект не передбачав. Мова йшла тільки про загрозу їх ввести без вказівки конкретних імен, пише dpa.

Нагадаємо, що у вівторок вранці місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.

Відразу після авіаудару люди на землі почали задихатися.

За розповідями очевидців, люди вмирали від задухи, багато хто лежав на землі нерухомо.

Активісти від опозиції також стверджують, що літаки обстріляли ракетами місцеві лікарні, де лікували постраждалих.

"Очевидно, що це - воєнний злочин, і я закликаю членів Ради Безпеки, які раніше використовували своє право вето для виправдання того, що виправдати неможливо, змінити свою позицію", - заявив журналістам постійний представник Британії при ООН Метью Райкрофт.

Сирійські військові заявили, що не причетні до можливої ​​хімічної атаки, а російське міністерство оборони заявило, що в тому районі російська авіація не діяла.

В результаті передбачуваної хімічної атаки загинули, за останніми даними, понад 70 осіб, зокрема 20 дітей, понад 160 осіб постраждали. Згідно з аналізом Всесвітньої організації охорони здоров'я, симптоми жертв такі ж як наслідки газової атаки. Зовнішня відсутність пошкоджень та інші ознаки вказують на ураження нейротоксином.