ПОЛІТИКА НОВИНИКомітет Держдуми з міжнародних справ підтримав призначення глави департаменту Ситуационно-кризового центру (ДСКЦ) МЗС Росії Олексія Єрхова на пост посла Росії в Туреччині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія визначилась хто стане новим послом в Туреччині
Попередній посол Андрій Карлов був убитий в Анкарі 19 грудня
Фото: unian.ua
Кандидатуру Єрхова ще повинні схвалити на пленарному засіданні Держдуми. Про це агентству ТАСС повідомило джерело з нижнього крила Комітету з міжнародних відносин в парламенті.
Нагадаємо, що увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.
Нападник назвав теракт актом відплати за дії Росії в Алеппо. Згодом стало відомо, що чоловік на ім’я Мерт Алтінташ працював у відділі спецоперацій поліції Анкари.
Зазначимо, поліція Туреччини затримала 13 підозрюваних у справі вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.
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19 05 2017 14:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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