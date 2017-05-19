Росія визначилась хто стане новим послом в Туреччині

Попередній посол Андрій Карлов був убитий в Анкарі 19 грудня

Комітет Держдуми з міжнародних справ підтримав призначення глави департаменту Ситуационно-кризового центру (ДСКЦ) МЗС Росії Олексія Єрхова на пост посла Росії в Туреччині.

Кандидатуру Єрхова ще повинні схвалити на пленарному засіданні Держдуми. Про це агентству ТАСС повідомило джерело з нижнього крила Комітету з міжнародних відносин в парламенті.

Нагадаємо, що увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.

Нападник назвав теракт актом відплати за дії Росії в Алеппо. Згодом стало відомо, що чоловік на ім’я Мерт Алтінташ працював у відділі спецоперацій поліції Анкари.

Зазначимо, поліція Туреччини затримала 13 підозрюваних у справі вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.