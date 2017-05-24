Росія зняла заборону на іморт української солі

Відміна ембарго поширюється як на столову і денатуровану сіль, так і на чистий хлорид натрію і продукцію, отриману з морської води

З 20 травня цього року знімається заборона на імпорт в Росію української столової та денатурованої солі. Також знімається заборона з морської солі.

З 20 травня українська сіль не входить до переліку заборонених товарів в Росії, - йдеться в постанові уряду РФ від 20 травня 2017 року №604 "Про внесення змін у додаток до постанови уряду Російської Федерації від 7 серпня 2014 р № 778".

Текст постанови розміщений на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Виходячи з тексту постанови, відміна ембарго поширюється як на столову і денатуровану сіль, так і на чистий хлорид натрію і продукцію, отриману з морської води.

Нагадаємо, З 1 листопада сіль офіційно потрапла в список продуктів, постачання яких заборонено російською владою в рамках продовольчого ембарго, введеного в серпні 2014 року щодо США, України і країн Євросоюзу.