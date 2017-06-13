Російським хакерським атакам піддались 39 штатів з 50, - Bloomberg
Видання пише, що екс-президент США Барак Обама намагався обговорити ці дані з президентом Росії Володимиром Путіним. Видання посилається на три джерела, знайомі з ходом розслідування втручання Росії у вибори в США.
Спочатку, пише Bloomberg, російським хакерам вдалося отримати доступ до бази даних виборців штату Іллінойс. Всього в ній містяться персональні дані про 15 млн. чоловік, в тому числі імена, дати народження, інформація про водійські права і навіть деякі цифри з дев'ятизначними номерами соціального страхування виборців. Хакери не тільки отримали доступ до даних 90 тис. з них, але і спробували їх змінити або видалити.
На думку співрозмовників видання, цей раніше невідомий факт свідчить про те, що зловмисники тестували межі своїх можливостей і в майбутньому можуть планувати якісь інші "серйозні" атаки.
При цьому головний юрисконсульт виборчої комісії штату Іллінойс Кен Менцель пояснив, що система влаштована таким чином, що навіть видалення всієї бази даних не здатне вплинути на результати виборів, так як спочатку округу відправляють дані про виборців в систему штату і якщо інформація про них буде змінена, схвалення такої "поправки" відбувається знову на рівні округу, а не штату. Ця процедура однакова для всіх штатів, і виключає можливість маніпулювання списком виборців, вказує Bloomberg.
Про спроби проникнути в систему штату Іллінойс ФБР стало відомо влітку 2016 року. Після внутрішнього розслідування, яке виявило сліди хакерських атак ще в 38 штатах США, в грудні 2016 року президент США Барак Обама зробив спробу обговорити ці дані з президентом Росії Володимиром Путіним, вказує Bloomberg.
Російська військова розвідка здійснила кібератаки, принаймні, на одного постачальника програмного забезпечення для голосування в США, а також розіслала більш ніж 100 фішингових листів в американські виборчі комісії за кілька днів до президентських виборів.
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