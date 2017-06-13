Російським хакерським атакам піддались 39 штатів з 50, - Bloomberg

Цей раніше невідомий факт свідчить про те, що зловмисники тестували межі своїх можливостей і в майбутньому можуть планувати якісь інші "серйозні" атаки

"Російські хакери" робили спроби зламати системи виборчих комісій в 39 штатах США з 50, дізнався Bloomberg.

Видання пише, що екс-президент США Барак Обама намагався обговорити ці дані з президентом Росії Володимиром Путіним. Видання посилається на три джерела, знайомі з ходом розслідування втручання Росії у вибори в США.

Спочатку, пише Bloomberg, російським хакерам вдалося отримати доступ до бази даних виборців штату Іллінойс. Всього в ній містяться персональні дані про 15 млн. чоловік, в тому числі імена, дати народження, інформація про водійські права і навіть деякі цифри з дев'ятизначними номерами соціального страхування виборців. Хакери не тільки отримали доступ до даних 90 тис. з них, але і спробували їх змінити або видалити.

На думку співрозмовників видання, цей раніше невідомий факт свідчить про те, що зловмисники тестували межі своїх можливостей і в майбутньому можуть планувати якісь інші "серйозні" атаки.