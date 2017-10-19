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Розенблата зняли з літака, коштовностей не було, - захист нардепа

Розенблат "пише заяву про викрадення в нього паспортів"
Депутата Верховної Ради Борислава Розенблата детективи НАБУ вивели з літака, і забрали паспорти, він має намір писати заяву до поліції.
Розенблата зняли з літака, коштовностей не було, - захист нардепа Борислав Розенблат. Фото: LB.ua

"Він пройшов паспортний контроль, жодних претензій у Прикордонслужби не було в нього. Він вже перебував в літаку, коли зайшли детективи НАБУ. Через нього зупинили літак, витягли його звідти без рішення суду, забрали паспорти, телефон і інші особисті речі.. Таким чином, затримати нардепа без згоди ВР", - повідомив адвокат Борислава Розенблата Олексій Шевчук, інформує Українська правда.

За його словами, Розенблат "пише заяву про викрадення в нього паспортів".

При цьому Шевчук наголосив, що у Розенблата не було коштовностей, як про це повідомили ЗМІ.

"Ніяких коштовностей при ньому не було, нічого такого. Інформація про це – неправда і провокація", - зазначив він.
Адвокат нагадав, що з 16 жовтня Розенблат "не мав жодних зобов'язань, не було електронного засобу контролю, було повернуто закордонний паспорт".

Нагадаємо, сьогодні об 11-й годині ранку в аеропорту "Київ" (Жуляни) співробітники НАБУ затримали громадянина України, депутата Верховної Ради Борислава Розенблата під час спроби вилетіти рейсом W67307 Київ - Кельн у Німеччину.
 

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19 10 2017 15:33
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