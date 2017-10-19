Розенблата зняли з літака, коштовностей не було, - захист нардепа
"Він пройшов паспортний контроль, жодних претензій у Прикордонслужби не було в нього. Він вже перебував в літаку, коли зайшли детективи НАБУ. Через нього зупинили літак, витягли його звідти без рішення суду, забрали паспорти, телефон і інші особисті речі.. Таким чином, затримати нардепа без згоди ВР", - повідомив адвокат Борислава Розенблата Олексій Шевчук, інформує Українська правда.
За його словами, Розенблат "пише заяву про викрадення в нього паспортів".
При цьому Шевчук наголосив, що у Розенблата не було коштовностей, як про це повідомили ЗМІ.
"Ніяких коштовностей при ньому не було, нічого такого. Інформація про це – неправда і провокація", - зазначив він.
Адвокат нагадав, що з 16 жовтня Розенблат "не мав жодних зобов'язань, не було електронного засобу контролю, було повернуто закордонний паспорт".
Нагадаємо, сьогодні об 11-й годині ранку в аеропорту "Київ" (Жуляни) співробітники НАБУ затримали громадянина України, депутата Верховної Ради Борислава Розенблата під час спроби вилетіти рейсом W67307 Київ - Кельн у Німеччину.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа