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Розенблат хотів вилетіти з України - його затримали співробітники НАБУ

При собі депутат мав золото і діаманти
Сьогодні об 11-й годині ранку в аеропорту "Київ" (Жуляни) співробітники НАБУ затримали громадянина України, депутата Верховної Ради Борислава Розенблата під час спроби вилетіти рейсом W67307 Київ - Кельн у Німеччину.
Розенблат хотів вилетіти з України - його затримали співробітники НАБУ Фото: ukrinform.com

При собі Розенблат мав золото і діаманти, - повідомляє LB.ua з посиланням на джерело в аеропорту "Київ".

Співрозмовник LB.ua нагадав, що Розенблат учора і сьогодні не з'явився в суд.

Зазначимо, що вчора, 18 жовтня сам Розенблат повідомив, що термін дії запобіжного заходу, а також зобов'язань у вигляді заборони на виїзд за кордон і носіння електронного браслета стеження для депутата Верховної Ради Борислава Розенблата минув.

Нагадаємо, 18 липня Солом'янський районний суд Києва обрав Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн гривень застави. Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

Також народний депутат фігурує в так званій "бурштиновій справі", відкритій за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

 

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19 10 2017 14:15
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