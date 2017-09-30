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Рух на Набережному шосе в Києві буде перекритий з 1 жовтня

Рух транспорту на ділянці від станції метро "Дніпро" у напрямку Поштової площі буде закрито
Рух на Набережному шосе від станції метро "Дніпро" у напрямку Поштової площі буде перекритий з 1 жовтня у зв'язку з капітальним ремонтом.
Рух на Набережному шосе в Києві буде перекритий з 1 жовтня Фото: nadiyaonoda.livejournal.com

Про це повідомляє "Київавтодор".

"З 01.10.2017 у зв’язку з виконанням робіт з капітального ремонту Набережного шосе рух транспорту на ділянці від станції метро "Дніпро" у напрямку Поштової площі буде закрито. Рух транспорту на цій ділянці буде організовано по зустрічному напрямку", – йдеться в повідомленні.

Адміністрація Київавтодору просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, Державна архітектурно-будівельна інспекція дозволила ввести в експлуатацію Київський академічний драматичний театр на Подолі.

 

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30 09 2017 23:40
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