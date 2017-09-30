CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРух на Набережному шосе від станції метро "Дніпро" у напрямку Поштової площі буде перекритий з 1 жовтня у зв'язку з капітальним ремонтом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рух на Набережному шосе в Києві буде перекритий з 1 жовтня
Рух транспорту на ділянці від станції метро "Дніпро" у напрямку Поштової площі буде закрито
Фото: nadiyaonoda.livejournal.com
Про це повідомляє "Київавтодор".
"З 01.10.2017 у зв’язку з виконанням робіт з капітального ремонту Набережного шосе рух транспорту на ділянці від станції метро "Дніпро" у напрямку Поштової площі буде закрито. Рух транспорту на цій ділянці буде організовано по зустрічному напрямку", – йдеться в повідомленні.
Адміністрація Київавтодору просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.
Нагадаємо, Державна архітектурно-будівельна інспекція дозволила ввести в експлуатацію Київський академічний драматичний театр на Подолі.
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30 09 2017 23:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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