Рух на Набережному шосе в Києві буде перекритий з 1 жовтня

Про це повідомляє "Київавтодор".

"З 01.10.2017 у зв’язку з виконанням робіт з капітального ремонту Набережного шосе рух транспорту на ділянці від станції метро "Дніпро" у напрямку Поштової площі буде закрито. Рух транспорту на цій ділянці буде організовано по зустрічному напрямку", – йдеться в повідомленні.

Адміністрація Київавтодору просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, Державна архітектурно-будівельна інспекція дозволила ввести в експлуатацію Київський академічний драматичний театр на Подолі.