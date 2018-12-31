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Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Очікується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень
У високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської області 2 січня очікується значна лавинна небезпека.
Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах Фото: dsns.gov.ua

"За даними Укргідрометцентру, 2 січня 2019 року у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - повідомляє прес-служба ДСНС.

Нагадаємо, що на півночі Хабаровського краю в Росії на ділянці відкритої штольні золотодобувного підприємства АТ "Многовершинне" зійшла лавина.

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31 12 2018 20:24
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