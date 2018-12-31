CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської області 2 січня очікується значна лавинна небезпека.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах
Очікується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень
Фото: dsns.gov.ua
"За даними Укргідрометцентру, 2 січня 2019 року у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - повідомляє прес-служба ДСНС.
Нагадаємо, що на півночі Хабаровського краю в Росії на ділянці відкритої штольні золотодобувного підприємства АТ "Многовершинне" зійшла лавина.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 12 2018 20:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- ВІДЕО Українська опера Влада Троїцького потрапила в десять найкращих у світі
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.