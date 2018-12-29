CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа півночі Хабаровського краю в Росії на ділянці відкритої штольні золотодобувного підприємства АТ "Многовершинне" зійшла лавина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Хабаровському краї лавина накрила 10 працівників золотодобувного підприємства
Двоє з них загинули
Фото: AFP
"Під завалом опинився один з працівників компанії. Йому на допомогу висунулася група співробітників підприємства, які також опинилися під другою лавиною, що зійшла", - повідомляє "Інтерфакс".
Під час пошуково-рятувальної операції були знайдені живими дев'ять осіб, але один згодом помер. Тіло ще одного було знайдено під снігом.
У Миколаївському районі РФ введено режим надзвичайної ситуації. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею "порушення правил безпеки при веденні гірських робіт".
Нагадаємо, нещодавно в горах Швейцарії унаслідок сходження лавинизагинули п'ять з шести лижників, які перебували на схилі гори.
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