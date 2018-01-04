CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ горах Швейцарії унаслідок сходження лавини загинули п'ять з шести лижників, які перебували на схилі гори.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Швейцарії п'ятеро осіб загинуло внаслідок сходження лавини
На пошуки тіл загиблих відправили вертоліт
Фото: twitter.com/MVS_UA
Інцидент стався в горах вище населеного пункту Фішерталь в регіоні Гомс, повідомляє телеканал SRF.
У поліції регіону заявили, що на пошуки тіл загиблих відправили вертоліт.
Нагадаємо, що у Франції в результаті сходження лавини в комуні Модан загинули дві лижниці.
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01 04 2018 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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