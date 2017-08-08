Саакашвілі приїхав у Литву
"Розшукуваний грузинською владою Міхеіл Саакашвілі покинув Польщу", – повідомляє Radio ZET NEWS у Twitter.
Як повідомляє "Інтерфакс", Саакашвілі приїхав до Вільнюса, але не претендує на литовське громадянство.
"Ні, я повинен повернути українське громадянство, воно було відібране нелегально. Багато українців обурені і відчули б себе покинутими, якщо я за них не боротимуся", – заявив Саакашвілі на запитання, чи буде він домагатися литовського громадянства.
Раніше євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс пропонував надати колишньому президенту Грузії литовське громадянство після позбавлення його паспорта України.
Саакашвілі зазначив, що він може подорожувати, оскільки у нього є український паспорт, і пообіцяв захищати свої права на українське громадянство в судах.
У другій половині дня вівторка Саакашвілі планує відбути з Вільнюса.
У свою чергу, перший заступник голови української Держприкордонслужби Василь Серватюк у Києві заявив, що при спробі перетнути український кордон прикордонники вилучать у Міхеіла Саакашвілі паспорт громадянина України і не впустять його до країни.
"Указ президента України (щодо припинення громадянства Саакашвілі – ред.) і доручення Державної міграційної служби України до Державної прикордонної служби є", – сказав чиновник під час спілкування з активістами партії Саакашвілі "Рух Нових сил" у будівлі Держприкордонслужби у вівторок.
"В указі і дорученні відповідні документи визнано недійсними і нам доручено, що в разі виявлення таких документів вони вилучаються, складаються відповідні документи і передаються в Державну міграційну службу", – пояснив Серватюк.
"Паспорт вилучається, дається довідка про його вилучення, і дану особу не пропускають через державний кордон, оскільки у даного громадянина немає документів, які дають право для перетину кордону", – цитує його "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, що 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.
Екс-губернатор Одещини, в свою чергу, заявив, що у нього одне громадянство - українське.
За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".
Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.
Міхеїл Саакашвілі стверджує, що в анкеті про отримання українського громадянства стоїть не його підпис і вимагає експертизи.
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