ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Samsung запатентувала пристрій у вигляді банану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Samsung запатентував пристрій у вигляді банану
Патент почав діяти у червні 2017 року
Фото: hromadske.ua
Відповідний документ опублікований на сайті Бюро патентів та торгових марок США.
Заявку подали ще у 2015 році, але патент почав діяти у червні 2017 року.
Пристрій виглядає як банан, на який нанесені іконки додатків. Судячи з малюнку, за допомогою "банана" можна дивитися пошту, слухати музику і фотографувати.
Нагадаємо, що американське патентне бюро (USPTO) ухвалило заявку Apple на патентування технології виготовлення сенсорних дисплеїв, які будуть реагувати на силу натиску і розширять можливості керування пристроєм.
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27 07 2017 09:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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