Samsung запатентував пристрій у вигляді банану

Патент почав діяти у червні 2017 року

Компанія Samsung запатентувала пристрій у вигляді банану.

Відповідний документ опублікований на сайті Бюро патентів та торгових марок США.

Заявку подали ще у 2015 році, але патент почав діяти у червні 2017 року.

Пристрій виглядає як банан, на який нанесені іконки додатків. Судячи з малюнку, за допомогою "банана" можна дивитися пошту, слухати музику і фотографувати.

Нагадаємо, що американське патентне бюро (USPTO) ухвалило заявку Apple на патентування технології виготовлення сенсорних дисплеїв, які будуть реагувати на силу натиску і розширять можливості керування пристроєм.