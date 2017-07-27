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Samsung запатентував пристрій у вигляді банану

Патент почав діяти у червні 2017 року
Компанія Samsung запатентувала пристрій у вигляді банану.
Samsung запатентував пристрій у вигляді банану Фото: hromadske.ua

Відповідний документ опублікований на сайті Бюро патентів та торгових марок США.

Заявку подали ще у 2015 році, але патент почав діяти у червні 2017 року.

Пристрій виглядає як банан, на який нанесені іконки додатків. Судячи з малюнку, за допомогою "банана" можна дивитися пошту, слухати музику і фотографувати.

Нагадаємо, що американське патентне бюро (USPTO) ухвалило заявку Apple на патентування технології виготовлення сенсорних дисплеїв, які будуть реагувати на силу натиску і розширять можливості керування пристроєм.

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27 07 2017 09:19
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