Савченко звинуватили у держзраді і рекомендують виключити з комітету по нацбезпеці

Член депутатської фракції від БПП Іван Вінник заявляє про вчинення позафракційним депутатом Надією Савченко кримінального правопорушення за фактом вчинення умисних дій на шкоду територіальній цілісності та суверенітету України.

Відповідне звернення до Служби безпеки України він оголосив на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони 18 січня.

"Хотів би звернутися до представників СБУ і зробити заяву про кримінальне правопорушення по факту вчинення умисних дій на шкоду територіальної цілісності та сувернітету, національної безпеці України за попередньої кваліфікації ст 11 - державна зрада. Факт провадження ви зобов'язані зареєструвати", – сказав він.

Він звинуватив її у переговорах з терористами і у підіграванні ворогу України.

Також Вінник запропонував виключити Савченко з комітету нацбезпеки.

"Я готова захищатися перед судом, перед будь ким. Я не порушувала жодних законів України", - зазначила у свою чергу Савченко.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував прийняти постанову щодо виключення позафракційного депутата Надію Савченко з персонального складу комітету в першому читанні і в цілому.

"Згідно з метою припинити роботу народного депутата Савченко в лавах нашого комітету, комітет з метою недопущення розголошення інформації, яка відноситься до державної таємниці, незважаючи на те, що член комітету повинен приймати участь у засіданнях, де розглядаються питання, пов’язані з державною таємницею, я прошу підтримати цю постанову і прийняти її в цілому", - сказав Тетерук.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комітету 18 січня.

Нагадаємо, що депутат Верховної Ради Надія Савченко планує нові зустрічі з ватажками "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Раніше Савченко заявляла, що лідери сепаратистів на Донбасі Олександр Захарченко і Ігор Плотницький не є терористами. Також, за її словами, вона в них "чорта не побачила".

Надія Савченко 7 грудня відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.