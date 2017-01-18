Савченко звинуватили у держзраді і рекомендують виключити з комітету по нацбезпеці
Відповідне звернення до Служби безпеки України він оголосив на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони 18 січня.
"Хотів би звернутися до представників СБУ і зробити заяву про кримінальне правопорушення по факту вчинення умисних дій на шкоду територіальної цілісності та сувернітету, національної безпеці України за попередньої кваліфікації ст 11 - державна зрада. Факт провадження ви зобов'язані зареєструвати", – сказав він.
Він звинуватив її у переговорах з терористами і у підіграванні ворогу України.
Також Вінник запропонував виключити Савченко з комітету нацбезпеки.
"Я готова захищатися перед судом, перед будь ким. Я не порушувала жодних законів України", - зазначила у свою чергу Савченко.
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував прийняти постанову щодо виключення позафракційного депутата Надію Савченко з персонального складу комітету в першому читанні і в цілому.
"Згідно з метою припинити роботу народного депутата Савченко в лавах нашого комітету, комітет з метою недопущення розголошення інформації, яка відноситься до державної таємниці, незважаючи на те, що член комітету повинен приймати участь у засіданнях, де розглядаються питання, пов’язані з державною таємницею, я прошу підтримати цю постанову і прийняти її в цілому", - сказав Тетерук.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комітету 18 січня.
Нагадаємо, що депутат Верховної Ради Надія Савченко планує нові зустрічі з ватажками "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.
Раніше Савченко заявляла, що лідери сепаратистів на Донбасі Олександр Захарченко і Ігор Плотницький не є терористами. Також, за її словами, вона в них "чорта не побачила".
Надія Савченко 7 грудня відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти
влажность:
давление:
ветер: