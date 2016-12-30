Савченко планує нові зустрічі із Захарченком і Плотницьким
"Я не вважаю, що ці зустрічі мають бути постійними і тривалими у часі, як Мінський процес. Але йшлося при нашій першій зустрічі, що можливі і такі зустрічі. Я вважаю, що не потрібно зустрічатися через 7-й, 12-й, 200-й кілометр. Ми перебуваємо в Україні. І наступного разу можна зустрічатися в Луганську чи Донецьку, а потім - в Києві. І я роблю заявку на наступну зустріч", - сказала Савченко в четвер в ефірі "Шустер Live", повідомляє LB.ua.
Нагадаємо, що прямі переговори між владою України і ватажками бойовиків "ДНР" та "ЛНР" відкрито підтримує Росія.
Раніше Савченко заявляла, що лідери сепаратистів на Донбасі Олександр Захарченко і Ігор Плотницький не є терористами. Також, за її словами, вона в них "чорта не побачила".
Нагадаємо, Надія Савченко 7 грудня відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.
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