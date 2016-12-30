Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Савченко планує нові зустрічі із Захарченком і Плотницьким

"Я роблю заявку на наступну зустріч", - Савченко
Депутат Верховної Ради Надія Савченко планує нові зустрічі з ватажками "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким і розраховує провести одну з них в Києві.
Савченко планує нові зустрічі із Захарченком і Плотницьким Надія Савченко. Фото: UkraFoto

"Я не вважаю, що ці зустрічі мають бути постійними і тривалими у часі, як Мінський процес. Але йшлося при нашій першій зустрічі, що можливі і такі зустрічі. Я вважаю, що не потрібно зустрічатися через 7-й, 12-й, 200-й кілометр. Ми перебуваємо в Україні. І наступного разу можна зустрічатися в Луганську чи Донецьку, а потім - в Києві. І я роблю заявку на наступну зустріч", - сказала Савченко в четвер в ефірі "Шустер Live", повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, що прямі переговори між владою України і ватажками бойовиків "ДНР" та "ЛНР" відкрито підтримує Росія.

Раніше Савченко заявляла, що лідери сепаратистів на Донбасі Олександр Захарченко і Ігор Плотницький не є терористами. Також, за її словами, вона в них "чорта не побачила".

Нагадаємо, Надія Савченко 7 грудня відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 12 2016 08:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.