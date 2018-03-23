СБУ і Генпрокуратура обшукують Харківську мерію

Співробітники прокуратури, СБУ та Національної поліції прийшли з обшуками до мерії Харкова.

Про це у Facebook повідомляє речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

"В одному з департаментів Харківської міськради в рамках розслідування за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб) проводяться обшуки за участі співробітників прокуратури, СБУ та Національної поліції. Проводиться близько двадцяти обшуків, як у робочих кабінетах працівників департаменту, так і за місцем мешкання можливих фігурантів провадження", - зазначив він.

Лисенко додав, що метою цих слідчих дій є виявлення документації та інших даних, пов’язаних з проведенням реконструкції спортивних об’єктів у Харкові.

Усі слідчі дії санкціоновані районними судами Харкова та проводяться з дотриманням законодавства, наголосив речник ГПУ.

Як повідомляв iPress.ua, 7 березня слідчі та оперативники управління із захисту економіки (УЗЕ) провели обшуки в управлінні капітального будівництва (УКБ) Запорізької облдержадміністрації, посадових осіб якого підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, виділених на будівництво дитячого садка.

Нещодавно Генеральна прокуратура України провела обшуки в кількох офісах "Нової пошти". У Генеральній прокуратурі заявили, що посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах.