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Сенат США проголосує за прийом Чорногорії до НАТО наступного тижня

Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл повідомив, що процедурне голосування, швидше за все, відбудеться в понеділок, 27 березня ввечері
Лідер більшості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл повідомив, що Сенат вже наступного тижня може проголосувати за ратифікацію членства Чорногорії в НАТО.
Сенат США проголосує за прийом Чорногорії до НАТО наступного тижня Фото:ukrinform.ua

Сенатор уточнив, що процедурне голосування, швидше за все, відбудеться в понеділок, 27 березня увечері, а за тиждень буде фінальне, остаточне голосування, -  повідомило агентство Reuters.

Також, наголошується, що для вступу Чорногорії до альянсу, рішення мають ратифікувати всі 28 держав-членів НАТО.

Прагнення Чорногорії вступити в НАТО зустріло опір з боку РФ, яка неодноразово заявляла, що вступ балканської країни в НАТО не піде на користь відносинам з Москвою.

16 жовтня в столиці Чорногорії Подгориці були затримані щонайменше 15 осіб за підозрою у підготовці до терактів, що мали бути скоєні під час парламентських виборів. За даними ЗМІ, за організацією можливих тератків стояли росіяни.

Варто відзначити, що прем'єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович прямо звинуватив Росію у фінансуванні кампанії проти приєднання Чорногорії до НАТО, яку проводила опозиція, яка до речі, програла вибори.

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