Сенат США проголосує за прийом Чорногорії до НАТО наступного тижня
Сенатор уточнив, що процедурне голосування, швидше за все, відбудеться в понеділок, 27 березня увечері, а за тиждень буде фінальне, остаточне голосування, - повідомило агентство Reuters.
Також, наголошується, що для вступу Чорногорії до альянсу, рішення мають ратифікувати всі 28 держав-членів НАТО.
Прагнення Чорногорії вступити в НАТО зустріло опір з боку РФ, яка неодноразово заявляла, що вступ балканської країни в НАТО не піде на користь відносинам з Москвою.
16 жовтня в столиці Чорногорії Подгориці були затримані щонайменше 15 осіб за підозрою у підготовці до терактів, що мали бути скоєні під час парламентських виборів. За даними ЗМІ, за організацією можливих тератків стояли росіяни.
Варто відзначити, що прем'єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович прямо звинуватив Росію у фінансуванні кампанії проти приєднання Чорногорії до НАТО, яку проводила опозиція, яка до речі, програла вибори.
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