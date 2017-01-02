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Сенат США затвердив Тіллерсона держсекретарем

Багато сенаторів проголосували проти його кандидатури
Сенат США затвердив номінанта президента Дональда Трампа, колишнього керівника нафтової компанії Exxon Mobil Рекса Тілерсона секретарем Державного департаменту США
Сенат США затвердив Тіллерсона держсекретарем Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters

Під час голосування багато сенаторів проголосували проти його кандидатури.

Про це повідомляє ВВС.

Проте кандидатура Тіллерсона отримала підтримку простої більшості, що дає йому змогу стати новим очільником Держдепартаменту.

Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп номінував Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря 13 січня 2016 року. На посаді голови Exxon Mobil Тіллерсон неодноразово бував у Росії і підтримував контакти з російським керівництвом.

Він кілька разів зустрічався з Володимиром Путіним. У пресі Тіллерсона часто називають "другом Путіна". Він виступав проти санкцій, які Захід ввів щодо Росії після анексії Криму та початку збройного конфлікту на сході України.

Водночас, Тіллерсон підтримує передачу Україні летальної зброї.

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01 02 2017 23:19
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