Сенатор США заявив про швидке посилення санкцій проти Росії, - ЗМІ

Сенатори США готові до угоди щодо посилення санкцій проти Росії

Американські сенатори-демократи і республіканці готові до угоди з посилення антиросійських санкцій.

Представники Демократичної партії мають намір законодавчо заборонити президенту країни Дональду Трампу пом'якшувати існуючі санкції, - заявив сенатор Ліндсі Грем, повідомляє Politico.

При цьому Грем, солідарний з демократами в питаннях відносин Вашингтона і Москви, вважає будь-які спроби послабити санкції проти Москви "зрадою демократії".

"І, якщо Трамп не підпише законопроект і не покарає Росію, він віддасть демократію", — сказав він.