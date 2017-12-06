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Сенатор США заявив про швидке посилення санкцій проти Росії, - ЗМІ

Сенатори США готові до угоди щодо посилення санкцій проти Росії
Американські сенатори-демократи і республіканці готові до угоди з посилення антиросійських санкцій.
Сенатор США заявив про швидке посилення санкцій проти Росії, - ЗМІ Фото: з вільних джерел

Представники Демократичної партії мають намір законодавчо заборонити президенту країни Дональду Трампу пом'якшувати існуючі санкції, - заявив сенатор Ліндсі Грем, повідомляє Politico.

При цьому Грем, солідарний з демократами в питаннях відносин Вашингтона і Москви, вважає будь-які спроби послабити санкції проти Москви "зрадою демократії".

"І, якщо Трамп не підпише законопроект і не покарає Росію, він віддасть демократію", — сказав він.

Нагадаємо, 6 червня комітет постійних представників ЄС вирішив продовжити на рік санкції проти окупованого Криму.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Росія повинна нести відповідальність за свої дії в Криму і на Донбасі, і виконувати Мінські угоди.

 
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