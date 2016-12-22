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"Шахтар" став найкращою командою Європи в першій половині сезону, - УЄФА

"Гірники" випередив таких грандів як "Реал", "Ювентус" і "Челсі"
Донецький "Шахтар" визнаний УЄФА найкращим клубом Європи за підсумками першої половини сезону 2016/2017 років.
"Шахтар" став найкращою командою Європи в першій половині сезону, - УЄФА "Шахтар". Фото: shakhtar.com

УЄФА підбив статистичні підсумки першої половини поточного сезону в топ-10 національних чемпіонатах Європи, інформує "Проспорт"

Донецький "Шахтар" здобув перемогу в ключовий номінації за найкращий початок сезону. В середньому "гірники" набирають за гру 2,78 очок. Гірші показники у "Бенфіки" (2,53), "Челсі" (2,53), "Ювентуса" (2,47) і "Реала" (2,47).

Також УЄФА назвав "Шахтар" найрезультативнішою командою у матчах на виїзді. Українці набирають в середньому за гру поза свого стадіону 2,78 очок. У число найкращих потрапили і "Челсі" (2,44), "Реал" (2,43), "Істанбул Башакшехір" (2,43), "Барселона" (2,38) та "Бенфіка" (2,38).

Нагадаємо, що "Шахтар" зумів продовжити свою безпрограшну серію в матчі з принциповим суперником - "Динамо", що дозволило "гірникам" впевнено закріпити лідерство у національному чемпіонаті.

У Лізі Європи підопічні потугальця Паулу Фонсеки в останній грі перемогли "Брагу", що дозволило клубу стати єдиною командою, яка виграла всі матчі групового етапу.

Окрім того, донецький клуб отримав суперника по 1/6 фіналу Ліги Європи.

 

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22 12 2016 18:11
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